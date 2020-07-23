23 Temmuz 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir’de Enzo Crivelli faktörü

Şehir’de Enzo Crivelli faktörü
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

Başakşehir'in santrforu Enzo Crivelli, 14 golle kariyer rekorunu kırarak en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı. 25 yaşındaki Fransız golcü, ayrıca ilk kupasını da Başakşehir'le kazandı.

Başakşehir'in santrforu Enzo Crivelli, 14 golle kariyer rekorunu kırarak en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı. 25 yaşındaki Fransız golcü, ayrıca ilk kupasını da Başakşehir'le kazandı. Caen'den transfer edilen genç futbolcu, İstanbul ekibinin hücum hattındaki en büyük silahlarından biri oldu. Crivelli, son olarak Bastia'da 10 gol atmıştı.
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