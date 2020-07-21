Şehrin efsaneleri

Teknik direktör Okan Buruk ile tarih yazan turuncu-lacivertlilerde 3 isim öne çıktı: Edin Visca, Demba Ba ve Enzo Crivelli Bu oyuncular tam 57 gole direkt katkı sağladı, şampiyonlukta büyük rol oynadı. İrfan Can maestro, Mahmut ise kilit adamdı Kaleci Mert’le de Süper Lig’in en az gol yiyen takımı olan Başakşehir, Türk futbolunun 6. şampiyonu unvanını almayı başardı

Süper Lig'in 33. haftasında zaferini ilan eden Başakşehir, Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra kupayı kazanan turuncu-lacivertlilerde; Edin Visca, Demba Ba, Enzo Crivelli, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve kaleci Mert Günok öne çıkan oyuncular oldu. Edin Visca- Demba Ba-Enzo Crivelli üçlüsü, tam 57 gole direkt katkı sağladı. Visca 12 gol-13 asist, Ba 12 gol-5 asist, Crivelli ise 11 gol-4 asistlik performansı ile Medipol Başakşehir'in zaferinde öne çıktı.

MERT'TEN GEÇİT YOK

Sezon başından bu yana performansıyla birlikte birçok kulübün transfer listesine giren İrfan Can, Başakşehir'in maestrosu gibiydi. Ligin en istikrarlı ismi olan Mahmut Tekdemir de takımın kilit adamıydı. 16 yıldır Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kritik maçlarda attığı gollerle de takımına hayat verdi. Performansıyla A Milli Takım'ın da vazgeçilmezi olan Mert Günok kahramanlar arasına adını yazdırdı. Başakşehir, tecrübeli file bekçisiyle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

HÜSRANLA BAŞLADI ZAFERLE BİTTİ

Sezona kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olympiakos'a elendi. Avrupa Lig'i ve Süper Lig'in yer aldığı ilk 8 resmi karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alan turuncu- lacivertliler, 5 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Süper Lig'in 4. haftasına 14. sıraya kadar gerileyen İstanbul ekibi, daha sonra müthiş bir çıkışa geçti, ilk yarıyı da ikinci sırada tamamladı. Ligin 28. haftasında liderliği alan Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci yarıda topladığı 36 puanla bitime bir hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

KUPA CANAVARI GÖKHAN İNLER

Başakşehir'in tecrübeli isimlerinden Gökhan İnler, kariyerindeki 8. kupa zaferini yaşadı. 2006'da transfer olduğu Zürih'in 25 yıl şampiyonluk özlemine son verdiği kadroda yer alan Gökhan, burada üst üste iki kez bu başarıya ulaştı. Yıldız oyuncu, daha sonra transfer olduğu Napoli ile iki İtalya Kupası ve bir de İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı. 36 yaşındaki futbolcu, 2016'da Leicester City ile Premier Lig'de; 2017'de de Beşiktaş'la Süper Lig'de şampiyonluk kupası kaldırmıştı.

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