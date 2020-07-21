21 Temmuz 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk'tan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Okan Buruk'tan flaş açıklama! F.Bahçe ve G.Saray...
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

Sezonu şampiyonlukla tamamlayayı garantileyen Medipol Başakşehir'de teknik direktör , önemli açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Buruk, "Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor." dedi.

Süper Lig'in 2019/20 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'de teknik direktör , Hürriyet'e konuştu.

Manchester City antrenörü 'yı örnek olduğunu söyleyen Buruk,"Kendime seçtiğim bir rol model veya idol demeyelim de saha içi ve saha dışı davranışlarıyla M. City Menajeri pep Guardiola'yı örnek aldığımı söyleyebilirim." dedi.

İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı! Göksel Gümüşdağ açıkladı

"UNITED'A KARŞI ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren tecrübeli hoca, "Şimdi ilk hedefimiz ikinci Kopenhag maçını da geçip çeyrek finale kalıp Manchester United'la eşleşmek. M.United çok iyi durumda bu sene ama o maç seyircisiz ve tek maç olacak. Her şey olabilir, biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Antrenör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde olacağını vurgulayan 46 yaşındaki teknik direktör, "Bu benim çok hayal ettiğim bir şeydi. Kuralar büyük önem taşıyacak. Her şey sahada belli olur. Ama Devler Ligi'nin havası bambaşka" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

İsminin Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması konusunda ise Okan Buruk, "Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var." şeklinde konuştu.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde! İşte kesinleşen muhtemel rakipler

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı! Göksel Gümüşdağ açıkladı İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı! Göksel Gümüşdağ açıkladı
Şehrin efsaneleri Şehrin efsaneleri
Başakşehir örnek bir kulüp "Başakşehir örnek bir kulüp"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör