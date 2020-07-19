Okan Buruk: Emeğin karşılığını aldık
Şampiyon Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaları ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanılan tarihi şampiyonluğu değerlendirdi. Teknik direktörlük kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Buruk, "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu." dedi.
"VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIK"
Başakşehir'in büyük bir karakter ortaya koyduğunun altını çizen Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaları ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" dedi.
Şampiyonlar Ligi macerası hakkında da konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyuz.i Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, umarım Kopenhag'ı eleriz ve Manchester United ile Şampiyonlar Ligi provası yaparız" ifadelerini kullandı.
ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR
Şampiyonluk için Abdullah Avcı'ya da teşekkür eden başarılı teknik adam, "Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var" şeklinde konuştu.
OKAN BURUK'TAN TARİHİ BAŞARI!
Medipol Başakşehir'i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı. Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekibi tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.
Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırdı.
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