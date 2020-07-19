20 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Emeğin karşılığını aldık

Emeğin karşılığını aldık
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Şampiyon Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü , Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaları ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü , kazanılan tarihi şampiyonluğu değerlendirdi. Teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Buruk, "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu." dedi.

"VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Başakşehir'in büyük bir karakter ortaya koyduğunun altını çizen Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaları ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" dedi.

Şampiyonlar Ligi macerası hakkında da konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyuz.i Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, umarım Kopenhag'ı eleriz ve ile Şampiyonlar Ligi provası yaparız" ifadelerini kullandı.

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ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR

Şampiyonluk için 'ya da teşekkür eden başarılı teknik adam, "Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var" şeklinde konuştu.

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OKAN BURUK'TAN TARİHİ BAŞARI!

Medipol Başakşehir'i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan , tarihi bir başarıya imza attı. Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekibi tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.

Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan , Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırdı.

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