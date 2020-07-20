20 Temmuz 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Mehmet Topal tarihe geçti!
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Başakşehir ile de şampiyonluk yaşayarak Türkiye'de 3 ayrı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.
Süper Lig 2019-2020 sezonunda mutlu sona Başakşehir ulaşırken, bu şampiyonluk Türk futbolunda birçok ilkin yaşanmasına neden oldu.
Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, Mehmet Topal da kazandığı bu şampiyonlukla birlikte adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.
Mehmet Topal daha önce 2007/2008'de Galatasaray'da, 2013/2014'te de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı