Mehmet Topal tarihe geçti!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Başakşehir ile de şampiyonluk yaşayarak Türkiye'de 3 ayrı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Süper Lig 2019-2020 sezonunda mutlu sona Başakşehir ulaşırken, bu şampiyonluk Türk futbolunda birçok ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, Mehmet Topal da kazandığı bu şampiyonlukla birlikte adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Mehmet Topal daha önce 2007/2008'de Galatasaray'da, 2013/2014'te de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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