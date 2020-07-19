Mehmet Topal: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık
Süper Lig'i, bitime 1 hafta kala zirvede tamamlamayı garantileyen Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Mehmet Topal, hak ettikleri bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.
Ligin 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Hayatımın en güzel günlerinden biri diyebilirim. Rekorlar önemli değil. Önemli olan bu takımın şampiyon olmasıydı. Tesisteki çalışanlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımız o kadar inanmıştık ki. O inancımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu şampiyonluk, bütün Medipol Başakşehir camiasına ve taraftarlarına armağan olsun. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon çok mücadele ettiklerini vurgulayan Mehmet Topal, "Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir sezon geçirdik. UEFA Avrupa Ligi'nde de en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Aileme, eşime, oğluma ve yakınlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. En zor günlerimde onlar yanımdaydı. Destekleri hep arkamdaydı." diye konuştu.
Son olarak, şampiyonluk mücadelesi verdikleri Trabzonspor ile diğer takımları tebrik eden deneyimli oyuncu, kümede kalma mücadelesi veren ekiplere de başarı dileğinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı