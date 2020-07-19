20 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Mehmet Topal: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık

Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'i, bitime 1 hafta kala zirvede tamamlamayı garantileyen 'de deneyimli futbolcu , hak ettikleri bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Ligin 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Hayatımın en güzel günlerinden biri diyebilirim. Rekorlar önemli değil. Önemli olan bu takımın şampiyon olmasıydı. Tesisteki çalışanlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımız o kadar inanmıştık ki. O inancımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu şampiyonluk, bütün camiasına ve taraftarlarına armağan olsun. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Bu sezon çok mücadele ettiklerini vurgulayan , "Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir sezon geçirdik. Avrupa Ligi'nde de en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Aileme, eşime, oğluma ve yakınlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. En zor günlerimde onlar yanımdaydı. Destekleri hep arkamdaydı." diye konuştu.

Son olarak, şampiyonluk mücadelesi verdikleri Trabzonspor ile diğer takımları tebrik eden deneyimli oyuncu, kümede kalma mücadelesi veren ekiplere de başarı dileğinde bulundu.

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