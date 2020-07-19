20 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

"Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirdik
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir'de başkan , maçının ardından yaptığı açıklamada "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sözümüzü yerine getirdik" dedi.

Medipol Başakşehir, karşısında 1-0 kazanarak Süper Lig'de bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştı. Ligde şampiyonluğu yaşayan 6. takım olmayı başaran turuncu-lacivertlilerde büyük bir coşku yaşanıyor.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Başakşehir Başkanı şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti. Gümüşdağ açıklamasında, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Artık Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'dir!" dedi.

Basın toplantısında şampiyonluk sevinci! haberin devamı

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