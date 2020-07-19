"Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 maç kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, bundan sonraki hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyledi.