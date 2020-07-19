20 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Bilal Erdoğan şampiyonluğu sahada kutladı

Bilal Erdoğan şampiyonluğu sahada kutladı
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.07.2020

'de Medipol , 'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, mücadeleyi tribünden takip eden Başkanı Bilal Erdoğan, şampiyonluğu sahada futbolcularla birlikte kutladı.

'in 33. haftasında Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı 'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan eden Medipol Başakşehir'de Başkan 'ın oğlu ve Başkanı Bilal Erdoğan, mücadeleyi tribünden takip etti.

Erdoğan, maç sonrası sahaya inerek futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.


İşte şampiyon Başakşehir'in kasasına girecek para haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Basın toplantısında şampiyonluk sevinci! Basın toplantısında şampiyonluk sevinci!
İşte şampiyon Başakşehir'in kasasına girecek para İşte şampiyon Başakşehir'in kasasına girecek para
Emeğin karşılığını aldık "Emeğin karşılığını aldık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör