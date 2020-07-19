Bilal Erdoğan şampiyonluğu sahada kutladı

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Başakşehir, tüm gelirler hesaplandığında 295 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle birlikte kazancı yaklaşık 420 milyon lira olacak.