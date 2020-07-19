20 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

Başkan , şampiyonu Başakşehir FK'yı resmi Twitter hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. ifadelerine yer verdi.

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