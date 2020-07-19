19 Temmuz 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Eljero Elia ayrılacağını açıkladı! "Corona virüsünden önce..."

Ayrılacağını açıkladı! Başakşehirli yıldız...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Sezon sonunda Medipol ile sözleşmesi sona erecek , turuncu-lacivertli takımdan ayrılacağını açıkladı. 33 yaşındaki Hollandalı, corona virüsünden önce bu kararı aldığını söyledi.

Medipol 'den ayrılacağını açıklayan , bu kararının ardından kısa süre mutsuzluk yaşadığını anlattı.

Hollanda basınına konuşan 33 yaşındaki kanat oyuncusu "Başakşehir, beni takımda tutmaya hevesliydi ve Mart ayında sözleşmemi yenilemek isteyip istemediğimi sordular. Dürüst oldum ve 'Hayır, sözleşmemi bitirmek ve sonra başka bir yere gitmek istiyorum.' dedim. Güvenin azaldığını hissettim ve koronavirüs arasından önce yani Kopenhang karşılaşmasından önce ayrılmaya tam olarak karar verdim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Eljero Elia "Kopenhag maçından önce 'Bunu yaşayacağımı hiç düşünmemiştim' diye tweet attım. Bu paylaşımım Türkiye'de çok fazla karmaşıklığa neden oldu. Bu tepkim profesyonelce olmayabilir ama hayal kırıklığımı ifade ettim. Bir sebep aradım ama bulamadım. Ancak sonrasında kulüple konuştum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ettim. Daha sonra kulüp, bana önemli olduğumu gösterdi ve mutlu oldum." diye konuştu.

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