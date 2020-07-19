Başakşehir tarihe geçecek

Başakşehir bugün Kayseri’yi ağırlayacak. Lider sahadan galibiyetle ayrılırsa Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi bugün sona erebilir. Lider Başakşehir saat 21.00'de Kayserispor'u ağırlayacak ve maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek. En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan Başakşehir sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak. 61 yıllık lig tarihinde bugüne kadar 5 takım (Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Bursaspor) şampiyonluk yaşadı.

KASASI DOLACAK

Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşması halinde önemli miktarda bir para kazanacak. Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak. Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele etme hakkı kazanacak olan Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı (53.5 milyon euro) bulacak. Kazanacağı bu parayla birlikte sponsorluklar ve maç günü gelirleri de eklendiğinde geliri daha da artacak.

İŞTE O GELİR KALEMLERİ

Süper lig ayakbastı parası: 38 milyon TL Süper Lig performans primi: 68 milyon TL Şampiyonluk primi: 36 milyon TL Şampiyonlar Ligi geliri: 157 milyon TL Avrupa Ligi geliri: 115 milyon TL.

HEDEF 3 KUPA

Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor. Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor- Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Ayrıca, son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak ve bir terslik olmazsa çeyrek finale kalacak.

KAYSERİ UMUTLU

Kayserispor, lig lideri Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçtan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Teknik direktörü Robert Prosinecki, "Kolay olmayacak. Zor bir maç oynayacağız. Puanla dönmek istiyoruz" dedi.

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