Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde! İşte kesinleşen muhtemel rakipler

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı. Gelecek sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek turuncu-lacivertliler, kuraya 4. torbadan girecek. Başakşehir'in torbaları kesinleşen muhtemel rakipleri de belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun bitimine 1 hafta kala Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, gelecek sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde boy gösteren turuncu-lacivertli takım, gelecek sezon gruplarda yer alacak.

Gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak olan Başakşehir, yeni sezonda 4. torbadan kuraya girecek. İşte Medipol Başakşehir'in torbaları kesinleşen muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Real Madrid

Liverpool

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. TORBA

Atletico Madrid

Barcelona

Man. City

Sevilla

Dortmund

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