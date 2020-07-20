20 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde! İşte kesinleşen muhtemel rakipler

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde! İşte kesinleşen muhtemel rakipler
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 33. haftasında Hes Kablo 'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta şampiyonluğu garantileyen Medipol , tarihinde ilk kez gruplarında mücadele etmeye hak kazandı. Gelecek sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek turuncu-lacivertliler, kuraya 4. torbadan girecek. Başakşehir'in torbaları kesinleşen muhtemel rakipleri de belli oldu.

Cemil Usta Sezonu'nun bitimine 1 hafta kala 'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden , gelecek sezon tarihinde ilk kez 'nde mücadele edecek. Daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde boy gösteren turuncu-lacivertli takım, gelecek sezon gruplarda yer alacak.

Gelecek hafta oynanacak maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak olan Başakşehir, yeni sezonda 4. torbadan kuraya girecek. İşte Medipol Başakşehir'in torbaları kesinleşen muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih

Zenit

2. TORBA

Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund

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