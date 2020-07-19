19 Temmuz 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler gitti!

Başakşehir maçında elektrikler gitti!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 3. haftasında Başakşehir evinde Kayserispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Mücadelenin 65. dakikasında stat bir anda karanlığa gömüldü.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi. Maçın 66. dakikası oynanırken stat bir anda karanlığa gömüldü

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