18 Temmuz 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de corona virüsü testleri negatif çıktı

Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında sahasında 'u konuk edecek 'de corona virüsü sonuçları açıklandı.

'de yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Medipol Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

'de 33. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Kayseri temsilcisini konuk edecek.


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