Başakşehir Kayserisporlu Emre Demir ile anlaşma sağladı
Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarına hız verirken Başakşehir ve Beşiktaş, Kayserispor forması giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir transferi için karşı karşıya gelmişti. Turuncu-lacivertli takımın genç yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertli kulüp, Süper Lig'in gelecek vadeden yıldız adayı Emre Demir ile anlaşmaya vardı.
KAYSERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
16 yaşındaki Emre Demir ile her konuda el sıkışan Başakşehir, Kayserispor'u talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile transfer operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.
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