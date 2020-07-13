13 Temmuz 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Kayserisporlu Emre Demir ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'a kötü haber! Genç yıldız Başakşehir'e gidiyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarına hız verirken Başakşehir ve , forması giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir transferi için karşı karşıya gelmişti. Turuncu-lacivertli takımın genç yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertli kulüp, Süper Lig'in gelecek vadeden yıldız adayı Emre Demir ile anlaşmaya vardı.

KAYSERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
16 yaşındaki Emre Demir ile her konuda el sıkışan Başakşehir, 'u talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile transfer operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.

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