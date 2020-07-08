Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in yol haritası cuma günü belli olacak
UEFA, Avrupa Ligi 8'li Final kura çekiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in son 16 turunda Kopenhag ile oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Avrupa Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Son 16 turunda ilk ayak maçları oynandıktan sonra yarıda kalan Avrupa Ligi'nde 10 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekiminde 8'li Final'e yükselenler arasında bir eşleşme sağlanacak.
7-8 AĞUSTOS'TA HEYECAN START ALACAK
5-6 Ağustos tarihlerinde Almanya'da son 16 turundan kalan 8 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek takımlar belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 10-11 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 16-17 Ağustos tarihlerinde ise yarı final müsabakaları oynanacak. Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 21 Ağustos'ta Köln Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.
8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçlar Duisburg MSV Arena, Düsseldorf Arena, Gelsenkirchen Veltins Arena ve Köln Stadyumu'nda oynanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KOPENHAG
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.
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