Okan Buruk: Her şey bizim elimizde. Böyle oynarsak şampiyon oluruz
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk 2-0 kazandıkları Denizlispor mücadelesini değerlendirdi. Sabırlı ve sakin bir takım olduklarını belirten Buruk, " Devre arasında da söyledim. Bizim sakin olmamız lazım. Sabırlı oynamamız lazım. Her şey bizim elimizde. Böyle oynarsak kazanırız. Bu inanan takımı 3 hafta daha böyle devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.
PENALTI YORUMU
Penaltının çok net olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Son haftalar zor maçlar oluyor. Özellikle düşme hattındaki takımlarla oynuyoruz. Denizlispor'u mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Çok iyi savunma yaptılar. Gol atacağımız belliydi ama 0-0 iken onlar da bir pozisyon kaçırdı. Elia girerken duran toptan gol abulduk. Saha içerisindeki konsantrasyondan memnunum. Şampiyonluğa inandılar. Önümüzdeki hafta Konya ve sonra Kayserispor ile oynayacağız. Demba Ba'nın ayağına yapılan darbe penaltıydı. Yüzde 90'ı hakemlerin penaltı vereceğini düşünüyorum. VAR'a da gidilmedi. İkinci yarıdaki penaltı çok net zaten, Mustafa da elle oynadığını söyledi ama penaltı değil dedi. Oyun olarak iki takım da çok mücadele etti. Biz kazandık, yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Son 3 maçta hata yapmak istemiyoruz. İlk yarı 0-0 bitti, zaman zaman gol atma baskısı üzerimizde oluşuyor. Ne zaman rakibe uyar ve telaşa kapılırsak hata yaparız. Aynı sabırla bu 3 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı