Okan Buruk: Her şey bizim elimizde. Böyle oynarsak şampiyon oluruz

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk 2-0 kazandıkları Denizlispor mücadelesini değerlendirdi. Sabırlı ve sakin bir takım olduklarını belirten Buruk, " Devre arasında da söyledim. Bizim sakin olmamız lazım. Sabırlı oynamamız lazım. Her şey bizim elimizde. Böyle oynarsak kazanırız. Bu inanan takımı 3 hafta daha böyle devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.



PENALTI YORUMU

Penaltının çok net olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Son haftalar zor maçlar oluyor. Özellikle düşme hattındaki takımlarla oynuyoruz. Denizlispor'u mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Çok iyi savunma yaptılar. Gol atacağımız belliydi ama 0-0 iken onlar da bir pozisyon kaçırdı. Elia girerken duran toptan gol abulduk. Saha içerisindeki konsantrasyondan memnunum. Şampiyonluğa inandılar. Önümüzdeki hafta Konya ve sonra Kayserispor ile oynayacağız. Demba Ba'nın ayağına yapılan darbe penaltıydı. Yüzde 90'ı hakemlerin penaltı vereceğini düşünüyorum. VAR'a da gidilmedi. İkinci yarıdaki penaltı çok net zaten, Mustafa da elle oynadığını söyledi ama penaltı değil dedi. Oyun olarak iki takım da çok mücadele etti. Biz kazandık, yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Son 3 maçta hata yapmak istemiyoruz. İlk yarı 0-0 bitti, zaman zaman gol atma baskısı üzerimizde oluşuyor. Ne zaman rakibe uyar ve telaşa kapılırsak hata yaparız. Aynı sabırla bu 3 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

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