05 Temmuz 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü ile sahasında karşılaşacak Medipol , maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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