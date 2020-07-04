04 Temmuz 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Junior Fernandes Başakşehir yolunda!

Junior Fernandes'in yeni takımı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

Medipol 'in sezon sonu kontratı bitecek olan Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu konusunda ön protokol imzaladığı iddia edildi.

Medipol yeni sezon için 'i listesine aldı. Sezon sonu kontratı biteceği için pek çok Süper Lig kulübünün radarında olan Şilili yıldız konusunda Başakşehir elini çabuk tuttu. Sezon biter bitmez Fernandes'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. yönetimindeki İstanbul ekibi kanat forvet eksiğini Şilili oyuncu ile kapatmak istiyor.

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Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.

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