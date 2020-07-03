Başakşehir Berkay Özcan'ı resmen açıkladı

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir ilk transferi açıkladı. Turuncu lacivertliler yaptığı resmi açıklamada Berkay Özcan'ın bonservisinin alındığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, sezon başında Hamburg'dan kiraladığı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

Berkay, bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 23 kez Başakşehir formasını terletti.





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