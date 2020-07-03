03 Temmuz 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Berkay Özcan'ı resmen açıkladı

Başakşehir transferi resmen açıkladı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Medipol ilk transferi açıkladı. Turuncu lacivertliler yaptığı resmi açıklamada 'ın bonservisinin alındığını duyurdu.

Medipol , sezon başında Hamburg'dan kiraladığı 'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

Berkay, bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 23 kez Başakşehir formasını terletti.


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