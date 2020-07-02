02 Temmuz 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'in corona virüsü test sonuçları belli oldu

Corona virüsü test sonuçlar�� belli oldu
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

'in 30. haftasında Anatalyaspor ile karşılaşacak olan Medipol 'de corona virüsü test sonuçları belli oldu. Turuncu-laciverliler yaptığı açıklamada tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu..

Hafta sonu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Medipol 'de yapılan corona virüsü test sonuçlarının tümü negatif çıktı. Resmi siteden yapılan açıklamada, '' A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.'' denildi.

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