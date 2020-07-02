Başakşehir'in corona virüsü test sonuçları belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Anatalyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları belli oldu. Turuncu-laciverliler yaptığı açıklamada tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu..

Hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir'de yapılan corona virüsü test sonuçlarının tümü negatif çıktı. Resmi siteden yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.'' denildi.

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