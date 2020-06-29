Başakşehir adım adım zafere
İstanbul ekibi, Trabzonspor ile farkı açma şansını kaçırsa da Aslan ile 8 puanlık avantajını korudu. Bitime 5 hafta kala Başakşehir’in şampiyonluk ümitleri arttı.
Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki nefes nefese geçen yarışa Galatasaray da ortak olmak istiyordu. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri sahalarındaki kritik maçta sarı-kırmızılılara kaybetmedi. Fırtına'nın takıldığı haftada kazansa puan farkını 4'e çıkaracak olan Başakşehir öne geçtiği mücadelede galibiyeti koruyamadı. Ancak 1-1'den sonra rakibin baskısına dayanan İstanbul temsilcisi bitime 5 hafta kala önemli kazanımlar elde etti.
FİKSTÜRÜ DE İYİ
Başakşehir ilk olarak son 2 yılın şampiyonu Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Bunun haricinde Trabzonspor ile girdiği kıyasıya yarışta fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. İstanbul temsilcisi kalan maçlarında sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor ve Kasımpaşa (D) ile oynayacak. Başakşehir özellikle gelecek hafta Aslan'ın Trabzonspor'dan puan çalmasını bekleyecek.
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