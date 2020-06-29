29 Haziran 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir adım adım zafere

Adım adım zafere
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

ekibi, ile farkı açma şansını kaçırsa da ile 8 puanlık avantajını korudu. Bitime 5 hafta kala ’in şampiyonluk ümitleri arttı.

Süper Lig'de ile arasındaki nefes nefese geçen yarışa da ortak olmak istiyordu. Ancak 'un öğrencileri sahalarındaki kritik maçta sarı-kırmızılılara kaybetmedi. Fırtına'nın takıldığı haftada kazansa puan farkını 4'e çıkaracak olan Başakşehir öne geçtiği mücadelede galibiyeti koruyamadı. Ancak 1-1'den sonra rakibin baskısına dayanan temsilcisi bitime 5 hafta kala önemli kazanımlar elde etti.

FİKSTÜRÜ DE İYİ

Başakşehir ilk olarak son 2 yılın şampiyonu Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Bunun haricinde Trabzonspor ile girdiği kıyasıya yarışta fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. İstanbul temsilcisi kalan maçlarında sırasıyla (D), Denizlispor, (D), ve (D) ile oynayacak. Başakşehir özellikle gelecek hafta 'ın Trabzonspor'dan puan çalmasını bekleyecek.

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