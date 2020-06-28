29 Haziran 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Visca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Visca ilk kez kırmızı kart gördü
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

'in 29. haftasında Medipol ile , Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımda , 85. dakikada görerek takımını 10 kişi bırakırken, yıldız futbolcu kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

'in 29. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puanın yanında bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Visca'yı da kaybetti. Boşnak oyuncu, 74. dakikada hakem 'a yaptığı itirazlar sonucu görmüştü. 30 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 85. dakikasında da faul neticesinde ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

, 'nın profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

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