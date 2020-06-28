29 Haziran 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Şampiyonluk için daha iyi oynamalıyız

Okan Buruk: Şampiyonluk için daha iyi oynamalıyız
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Teknik Direktörü , 'in 29. haftasında oynadıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takım karşısında çok iyi olmadıklarını belirten Buruk, şampiyonluk için daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Başakşehir Teknik Direktörü , 1-1 sona eren Galatasaray maçını değerlendirdi. Takımının performansından memnun olmadığını belirten genç teknik adam, şampiyonluk için daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

"İlk 10 dakika maça iyi başladık, oyuna hükmettik. Sonra gereksiz geriye yaslandık. Bloklar arasına pas yedik. Devre arası daha öne doğru oynamamız gerektiğini ifade ettim. Çok gereksiz geri kaçtık. Bunun nedeni de Emre Akbaba'nın en önde oynaması ve sürekli gezmesi.

Bugün çok iyi değildik. Buna rağmen 4-3-3'e karşı 4-4-2'ye döndük, baskı yapmaya çalıştık ve başarılı olup golü bulduk. Daha sonra 2. golü bulmaya çalıştık, fırsatlar geldi ama çıkarken kaptırdığımız toptan gol yedik.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"
'un 2 puan, Galatasaray'ın 8 puan önünde olmak düşündüğümüz bir şeydi. Şu anda avantajlı durumdayız. Önemli eksikler verdik, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var. Haftaya rakiplerimiz de birbirleriyle oynuyor. Şu anda avantajlı olan, lider olan takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Lige çok kötü başladık, sonunu iyi bitireceğiz dedik. Şu anda bu yolda ilerliyoruz. Yarış devam ediyor, herkes yarışın içinde. Biz takım olarak şampiyon olmak istiyoruz, tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor. Şampiyonluk için daha güçlü oyun lazım."

Dev maçta her şey var kazanan yok! haberin devamı

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