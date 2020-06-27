27 Haziran 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de corona virüsü testleri negatif

Başakşehir'de corona virüs�� testleri belli oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında 'ı konuk edecek olan 'de corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza cuma günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

'de lider durumda bulunan Medipol , 29'uncu hafta maçında yarın saat 21.00'de Başakşehir Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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