22 Haziran 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

'in 29. haftasınad sahasında 'ı ağırlayacak , yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

, 23 Haziran Salı günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Açıklandı! İşte Başakşehir-G.Saray maçının favorisi haberin devamı



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