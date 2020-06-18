Kadro yenilenecek

Yönetim, transfer çalışmalarına hız verecek.

Başarısız geçen ikinci sezonun ardından sarı-lacivertli yönetimin, transfer döneminde takımın en az yarısını değiştirmesi bekleniyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geri dönecekleri konuşuluyor. Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'nin transferi için de şartlar zorlanacak. Teklifler alan Vedat Muriqi'nin ise 15-20 milyon euro civarında bonservis bedeli getirilmesi halinde gitmesine onay verilecek. Gelecek para ile 3 kaliteli yabancı oyuncu transfer edilecek.

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