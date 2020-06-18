18 Haziran 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Kadro yenilenecek

Kadro yenilenecek
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Yönetim, transfer çalışmalarına hız verecek.

Başarısız geçen ikinci sezonun ardından sarı-lacivertli yönetimin, transfer döneminde takımın en az yarısını değiştirmesi bekleniyor. ve 'in geri dönecekleri konuşuluyor. Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'nin transferi için de şartlar zorlanacak. Teklifler alan Vedat Muriqi'nin ise 15-20 milyon euro civarında bonservis bedeli getirilmesi halinde gitmesine onay verilecek. Gelecek para ile 3 kaliteli yabancı oyuncu transfer edilecek.

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