18 Haziran 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Galatasaray maçı öncesi Medipol Başakşehir'de sarı kart tehlikesi

Galatasaray maçı öncesi 'sarı' alarmı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'in formda ekiplerinden , şampiyonluk yolunda en kritik virajda ile karşılaşacak. Ancak maç öncesi sarı kart sınırındaki futbolcular 'u düşündürüyor.

, 'de 28. haftanın açılış maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu.

Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu 'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

DEMBA BA'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü 'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

3 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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