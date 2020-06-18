Galatasaray maçı öncesi Medipol Başakşehir'de sarı kart tehlikesi
Süper Lig'in formda ekiplerinden Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda en kritik virajda Galatasaray ile karşılaşacak. Ancak maç öncesi sarı kart sınırındaki futbolcular Okan Buruk'u düşündürüyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu.
Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.
DEMBA BA'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
3 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı