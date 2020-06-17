Sonuna kadar gideriz

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Camianın kenetlendiğini ifade eden Buruk, "Alanya maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Kalan 7 maçta da elimizden geleni yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Seyircisiz oynanmasını bizi etkilemez. Her türlü atmosfere alışkınız. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" dedi.