17 Haziran 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Sonuna kadar gideriz

Sonuna kadar gideriz
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Camianın kenetlendiğini ifade eden Buruk, "Alanya maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Kalan 7 maçta da elimizden geleni yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Seyircisiz oynanmasını bizi etkilemez. Her türlü atmosfere alışkınız. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" dedi.
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