13 Haziran 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir istikrar peşinde

Başakşehir istikrar peşinde
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Averajla lider ’un ardından ikinci olduğu ligde son 7 maçında yenilmeyen Bozbaykuşlar, seriyi Alanya galibiyetiyle perçinlemek istiyor

'de 82 günlük aradan sonra Alanyaspor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet peşinde. Pandemi öncesinde lson 7 maçında mağlup olmayan turuncu-lacivertliler, bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor. 26 hafta sonunda topladığı 53 puanla ve averajla 'un ardından ikinci sırada bulunan Başakşehir'de hedef kalan 8 haftada azami puanı toplayarak şampiyonluğa uzanmak. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda kalan son 8 mücadelenin 5'ini İstanbul'da oynayacak.

DEMBA, CRİVELLİ VE VİSCA

Ligde 50 golü bulunan Başakşehir'in en skorer isimleri ise (10, Crivelli (10) ve Visca (8) oldu. Bu 3 futbolcu, toplamda 28 gole imza attı. Teknik direktör , 8 haftalık bölümde de ileri uçtaki bu isimlere güveniyor. Özellikle Ba ve Crivelli'nin idmanlardaki performansı, Buruk'u mutlu ediyor. Orta saha ile forvet arasında köprü vazifesi yapan Visca ise Buruk'un en büyük kozu. Attığı 8 golün yanına 12 de asist sığdıran tecrübeli yıldız, kalan maçlarda rakiplere zor anlar yaşatmak amacında.

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