Başakşehir istikrar peşinde

Averajla lider Trabzonspor’un ardından ikinci olduğu ligde son 7 maçında yenilmeyen Bozbaykuşlar, seriyi Alanya galibiyetiyle perçinlemek istiyor

Süper Lig'de 82 günlük aradan sonra Alanyaspor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet peşinde. Pandemi öncesinde lson 7 maçında mağlup olmayan turuncu-lacivertliler, bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor. 26 hafta sonunda topladığı 53 puanla ve averajla Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bulunan Başakşehir'de hedef kalan 8 haftada azami puanı toplayarak şampiyonluğa uzanmak. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda kalan son 8 mücadelenin 5'ini İstanbul'da oynayacak.



DEMBA, CRİVELLİ VE VİSCA



Ligde 50 golü bulunan Başakşehir'in en skorer isimleri ise Demba Ba (10, Crivelli (10) ve Visca (8) oldu. Bu 3 futbolcu, toplamda 28 gole imza attı. Teknik direktör Okan Buruk, 8 haftalık bölümde de ileri uçtaki bu isimlere güveniyor. Özellikle Ba ve Crivelli'nin idmanlardaki performansı, Buruk'u mutlu ediyor. Orta saha ile forvet arasında köprü vazifesi yapan Visca ise Buruk'un en büyük kozu. Attığı 8 golün yanına 12 de asist sığdıran tecrübeli yıldız, kalan maçlarda rakiplere zor anlar yaşatmak amacında.

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