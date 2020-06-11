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BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba babasını kaybetti

Demba Ba babasını kaybetti
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

Başakşehir'in Senegalli yıldızı ’nın babası Sileye Labo Ba, hayatını kaybetti.

Başakşehir'in Senegalli yıldızı 'nın babası Sileye Labo Ba, hayatını kaybetti. Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda. 35 yaşındaki golcü, lig öncesi bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Demba, cenaze için Senegal'e giderse Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda.
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