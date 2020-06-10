Demba Ba'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Kariyerini Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de sürdüren Demba Ba, acı haberle sarsıldı. Senegalli futbolcunun babası Sileye Labo Ba hayatını kaybetti.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in başarılı golcüsü Demba Ba, baba acısıyla sarsıldı. 35 yaşındaki futbolcunun Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, dün gece hayatını kaybetti. Ligin başlamasına sayılı günler kala gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Ba, şu anda İstanbul'da bulunuyor. Turuncu-lacivertli futbolcu, eğer babasının cenazesi için Senegal'e giderse Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.

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