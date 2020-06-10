10 Haziran 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Demba Ba'nın acı günü!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Kariyerini ekiplerinden Medipol 'de sürdüren , acı haberle sarsıldı. Senegalli futbolcunun babası Sileye Labo Ba hayatını kaybetti.

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'in başarılı golcüsü , baba acısıyla sarsıldı. 35 yaşındaki futbolcunun Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, dün gece hayatını kaybetti. Ligin başlamasına sayılı günler kala gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Ba, şu anda İstanbul'da bulunuyor. Turuncu-lacivertli futbolcu, eğer babasının cenazesi için Senegal'e giderse Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.

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