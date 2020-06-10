Başakşehir’de yüzler gülüyor

Alanyaspor ile 27. haftada oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de dün tanı testlerinin sonuçları açıklandı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Takıma bu hafta yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız antrenmanlarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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