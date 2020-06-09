09 Haziran 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı!

Başakşehir test sonuçlarını açıkladı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

Son dakika haberine göre; kulübünde A Takım futbolcuları ve teknik heyete yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."

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