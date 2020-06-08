08 Haziran 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Asla unutmam

Asla unutmam
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Lider Trabzonspor ile zirve mücadelesi veren Başakşehir’in Sırp golcüsü, “Genç yaşta kaçırdığım maçları unutmayacağım. Umarım telafi edecek şansa sahip olurum” dedi.

Yeni Malatyaspor'daki başarılı performansı sonrası Başakşehir'e gelen Danijel Aleksic, dünyayı futbolla gezmiş bir oyuncu olarak keşkelerinin olduğunu belirtti. Başakşehir ile iyi bir sezon geçirdiklerini kaydeden Sırp golcü, "Genç yaşta oynayamadığım maçlar ve boşa giden senelerimi hayatım boyunca unutmayacağım. Yaşadıklarımı yaşamasaydım şu an burada oynayacak gücü elde edemeyebilirdim. Umarım boşa giden senelerimi ve oynayamadığım maçları telafi edecek zamana ve şansa sahip olurum" diye konuştu. Bireysel performansından memnun olmadığını vurgulayan Aleksic, "Takım olarak başarılı olmamız bireysel performansımdan daha önemli. Çok kaliteli bir teknik direktör ve futbolculara sahibiz" dedi.
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