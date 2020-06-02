Başakşehir'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir resmi sosyal medya hesabından, futbolcular, teknik heyet ve idari ekibe yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı açıkladı.

Başakşehir, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu ahfta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."

DİĞER