01 Haziran 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir lige hazırlanıyor

Başakşehir lige hazırlanıyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

ekiplerinden , 27. haftada ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Turuncu-lacivertlilerin dinamık ısınmayla başlayan antrenmanı, 5'e 2 oyun ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla idman sona erdi.

Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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