Medipol Başakşehir lige hazırlanıyor

Yeni sezon içi transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir ile gösterdiği etkili performansla birçok takımın radarına giren milli futbolcunun La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olacağı ileri sürüldü.