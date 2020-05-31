31 Mayıs 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir’den 11’e 11 maç

Başakşehir’den 11’e 11 maç
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2020

Şampiyonluk adaylarından Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Şampiyonluk adaylarından Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular 11'e 11 maç yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Günü izinli geçirecek futbolcular, çalışmalarına yarın başlayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdular! F.Bahçe... İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdular! F.Bahçe...
Başakşehir çalışmalarını sürdürdü Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
La Liga devi İrfan Can'ı istiyor! La Liga devi İrfan Can'ı istiyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör