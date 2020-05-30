30 Mayıs 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe...

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdular! F.Bahçe...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Yeni sezon içi transfer çalışmalarına şimdiden başlayan 'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. ile gösterdiği etkili performansla birçok takımın radarına giren milli futbolcunun ekiplerinden 'ya transfer olacağı ileri sürüldü.

ekibi Medipol 'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış toplayan Kahveci'nin yeni durağı belli oluyor...

Todofichajes.com adlı internet sitesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;

"Monchi, İrfan Can Kahveci için müzakerelerini hızlandırdı.

İrfan Can Kahveci, gelecek yıldan itibaren forması giymeye artık çok yakın. Monchi, transferde tüm enerjisini Türk oyuncu için kullanıyor.

Sportif Direktör Monchi, İrfan Can'ın menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.

İrfan Can, hem top kullanma, hemde rakip bölgeye hızlı ulaşma yeteneğiyle mevcut Türk oyuncular arasında en eksiksiz isimler arasında bulunuyor. Başakşehir'in oyuncusu İrfan Can, Banega'nın yerine gelecek.

İrfan Can bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor."

TFF'nin açıklaması sonrası flaş sözler! haberin devamı

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