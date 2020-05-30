İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe...
Yeni sezon içi transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir ile gösterdiği etkili performansla birçok takımın radarına giren milli futbolcunun La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olacağı ileri sürüldü.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış toplayan İrfan Can Kahveci'nin yeni durağı belli oluyor...
Todofichajes.com adlı internet sitesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;
"Monchi, İrfan Can Kahveci için müzakerelerini hızlandırdı.
İrfan Can Kahveci, gelecek yıldan itibaren Sevilla forması giymeye artık çok yakın. Monchi, transferde tüm enerjisini Türk oyuncu için kullanıyor.
Sportif Direktör Monchi, İrfan Can'ın menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.
İrfan Can, hem top kullanma, hemde rakip bölgeye hızlı ulaşma yeteneğiyle mevcut Türk oyuncular arasında en eksiksiz isimler arasında bulunuyor. Başakşehir'in oyuncusu İrfan Can, Banega'nın yerine gelecek.
İrfan Can bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor."
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