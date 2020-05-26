26 Mayıs 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir çalışmalarını sürdürdü

Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2020

ekiplerinden , Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla 12 Haziran'da yeniden start alacak maçlar için çalışmalarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.

, 27 Mayıs Çarşamba günü yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

La Liga devi İrfan Can'ı istiyor! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
La Liga devi İrfan Can'ı istiyor! La Liga devi İrfan Can'ı istiyor!
TFF'nin açıklaması sonrası flaş sözler! Gerçekçi bulmuyorum TFF'nin açıklaması sonrası flaş sözler! "Gerçekçi bulmuyorum"
Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör