20 Mayıs 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut idmanıyla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmayla devam edecek.

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