19 Mayıs 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Başakşehir test sonuçlarını açıkladı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

ekiplerinden Medipol ; futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapına corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan COVID-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir."

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