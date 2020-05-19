19 Mayıs 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir çalışmalarını sürdürdü

Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

ekiplerinden Medipol , iki grup halinde yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

İrfan Can Kahveci'den güldüren cevap haberin devamı



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