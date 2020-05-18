Başakşehir'de çalışmalar sürüyor

Yaşadığı mali zorluklara bir de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının oluşturduğu maddi zorluklar da eklenen Beşiktaş'ta, ilk hedef bonservisi elinde olan oyunculara yönelmek olacak. Bu kapsamda siyah-beyazlı yönetim, Eljero Elia'yı transfer gündemine aldı. Hollandalı futbolcu hakkında son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.