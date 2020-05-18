18 Mayıs 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de çalışmalar sürüyor

Başakşehir'de çalışmalar sürüyor
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2020

ekiplerinden Medipol , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada iki ayrı grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Beşiktaş Başakşehirli yıldızı istiyor! Sergen Yalçın... haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
İspanyol devi milli yıldızın peşinde! İspanyol devi milli yıldızın peşinde!
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör