15 Mayıs 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Stadı'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve şut çalışması yaptı.

, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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