13 Mayıs 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Stadı'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. İdman, pas ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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