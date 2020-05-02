Resmi açıklama geldi! Emre Demir'in yeni rotası İstanbul

Bu sezon Kayserispor forması altında gösterdiği performansla özellikle İstanbul takımları tarafından istenen Emre Demir'e Medipol Başakşehir de talip oldu. Genç oyuncuyla ilgili son kararı sarı-kırmızılı takımın yönetimi verecek. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Kayserispor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın. Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, İstanbul ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.

Her fırsatta hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Emre Demir, menajeri aracılığı ile M.Başakşehir takımının kendisini istediğini dile getirdi. Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor'da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Emre ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

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