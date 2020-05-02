02 Mayıs 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Resmi açıklama geldi! Emre Demir'in yeni rotası İstanbul

Resmi açıklama geldi! Yeni rotası İstanbul
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

Bu sezon forması altında gösterdiği performansla özellikle takımları tarafından istenen Demir'e de talip oldu. Genç oyuncuyla ilgili son kararı sarı-kırmızılı takımın yönetimi verecek. İşte detaylar...

, 'un genç yeteneği Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Kayserispor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın. 'in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.

Her fırsatta hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Emre Demir, menajeri aracılığı ile M.Başakşehir takımının kendisini istediğini dile getirdi. Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor'da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Medipol Başakşehir Başkanı ile Kayserispor Başkanı arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Emre ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

Emre Demir’e teklif yağıyor haberin devamı

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