25 Nisan 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

‘Kaldığı yerden aynı fikstürle’

‘Kaldığı yerden aynı fikstürle’
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2020

Medipol 'su , ligin kaldığı yerden, belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması olduğunu söyledi.

Medipol 'su , ligin kaldığı yerden, belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması olduğunu söyledi. Antalya'da oynama fikrinin şu ana kadar gündeme gelmediğini ifade eden Eröğüt, "Bu konu sadece medyada gündeme geldi. Eğer Türk futbolunun yararına olacak tek alternatif buysa bu da değerlendirilir. Öncelikli düşüncemiz ligin kaldığı yerden, belirtilen fikstür ve statlarla tamamlanması. Haziran'da başlanırsa, 'nın istediği gibi 3 Ağustos'a kadar da biter" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Transferleri duyurdu! 3 oyuncuyla anlaştık Transferleri duyurdu! "3 oyuncuyla anlaştık"
Başakşehir kurs veriyor Başakşehir kurs veriyor
Gael Clichy de listede Gael Clichy de listede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör