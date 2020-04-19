Başakşehir kurs veriyor

Başakşehir Futbol Kulübü, lige verilen arada "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu.

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BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ

BaşakşehirFutbol Kulübü, lige verilen arada "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu. Programın 1 Mayıs'ta başlayacağı ve 21 Mayıs'ta sona ereceği belirtilirken; kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olduğu ifade edildi. Ayrıca iki adaya da kulüpte staj imkanı sağlanacak.