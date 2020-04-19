19 Nisan 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir kurs veriyor

Başakşehir kurs veriyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Başakşehir Futbol Kulübü, lige verilen arada "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu.

Başakşehir Futbol Kulübü, lige verilen arada "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu. Programın 1 Mayıs'ta başlayacağı ve 21 Mayıs'ta sona ereceği belirtilirken; kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olduğu ifade edildi. Ayrıca iki adaya da kulüpte staj imkanı sağlanacak.
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