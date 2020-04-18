Gael Clichy de listede

Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ya da alternatif olarak sol beke de takviye planlayan Fenerbahçe, Başakşehir ile sözleşmesi bitecek Gael Clichy'yi de listeye ekledi.

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HasanAli Kaldırım'ın yerine ya da alternatif olarak sol beke de takviye planlayan Fenerbahçe, Başakşehir ile sözleşmesi bitecek Gael Clichy'yi de listeye ekledi. 34 yaşındaki Fransız oyuncu için sezwon sonu devreye girileceği belirtildi. Clichy bu sezon 36 maçta 2 gol, 5 asist üretti. Deneyimli futbolcu yaşı ilerlemesine rağmen istikrarı ile dikkat çekiyor.